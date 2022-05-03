دورات في رعاية الخيول لسجناء إيرلندا

المصدر: كاسلريا ـ أ ف ب

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افتُتح أخيراً في إيرلندا، مركز للخيل هو الأول من نوعه في أوروبا، يتيح لنزلاء أحد السجون في وسط البلاد، اكتساب المهارات اللازمة للاعتناء بالخيول، وتعزيز شعورهم بالتعاطف من خلال هذا العمل. وتمتد الإسطبلات والحقول التابعة للمشروع، على مساحة مماثلة تقريباً لارتفاع الجدار الخارجي الرمادي العالي، التابع لسجن كاسلريا في مقاطعة روسكومون وسط إيرلندا. وأطلق السجناء على المشروع الجديد «خيول الأمل».

وعند انتهاء الدورة، يحصل السجناء على شهادة في رعاية الخيول، معترف بها محلياً، ويمكن أن تحمل فائدة على إيرلندا التي تُعرف بتقديرها للخيول. ويقول أحد السجناء: «قد تأتي فرصة في السجن، من شأنها أن تغيّر حياتك، فعليك الانتظار والترقب».

ويضيف: «أنا سعيد لأني حصلت على هذه الفرصة». ويتابع: «إذا أصبحنا نعرف كيف نعتني بالأحصنة عند نهاية الدورة، فمن المحتمل أن تتاح لنا وظيفة شاغرة في إحدى مزارع الخيول، أو في مكان آخر من البلد». ويشير إلى أنّ هذه الدورة «توفر الراحة والهدوء».

ويستطيع السجناء الذين يتعلمون رعاية الخيول، تقديم مساعدات مهمة لمجتمعاتهم عند إطلاقهم، ويمكنهم في بعض الحالات، الحصول على وظيفة في قطاع الخيل.