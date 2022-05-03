«حلقة الحكمة».. متحف يجمع بين التكنولوجيا والطبيعة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

«حلقة الحكمة» متحف للتكنولوجيا ومركز استقبال سرعان ما تحوّل، منذ برز تصميمه في مدينة صينية قديمة، إلى أيقونة ومعلم يحلو النظر إليه. من قلب منطقة تيانفو التي تشكل الحي الحديث في مدينة تشنغدو الصينية القديمة وعاصمة مقاطعة سيشوان، نشأت مدينة يونيس تشيب من تصميم شركة «باور هاوس» المعنية بإنتاج الرقاقات عالية التقنية ومكوناتها.

واستلهم المصممون في الشركة، الهندسة المعمارية للمتحف من النمط البدائي للحلقة المتصل بشكل وثيق بالجبال التي تتسم بها المنطقة. ويذكّر الشريط الأحمر الطويل بالسطح الهندسي المعروف بـ«شريط موبيوس» الذي يتبع سياق الطبيعة المحيطة، ويشكل دعوةً للناس للقيام بنزهةٍ في الأرجاء والاستمتاع بالمناظر الجبلية. ولا تكمن نقطة قوة التصميم في الهيكل المؤقت، بل بالقدرة على إقامة رابط اتصال مع الناس ومنحهم تجربة فريدة. واستعمل في صياغة الشريط الأحمر نوع خاص من الأسفلت المستخدم في مضامير الجري، وامتد على طول 689 متراً، ووصل ارتفاعه إلى 25 متراً، ما يمنح ممارسي الرياضة إطلالة على الجبال.