بعد ثلاث أيام .. انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى

المصدر: أ ف ب

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أنتُشل شخص على قيد الحياة "الاثنين" من تحت أنقاض مبنى انهار قبل ثلاثة أيام في الصين مع تضاؤل الأمل في العثور على ناجين.

انهار المبنى المكون من ثمانية طوابق وكان يضم فندقًا وشققًا سكنية وسينما في وسط مدينة تشانغشا في مقاطعة هونان الجمعة لسبب لم يعرف بعد.

وعرض التلفزيون الصيني "الاثنين" لقطات لشخص ملفوف ببطانية بيضاء سميكة على نقالة ومسعفين يرتدون ملابس زرقاء منهمكون في نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

لم تشر القناة إلى الحالة الصحية لثامن شخص يُعثر عليه حيًا تحت أنقاض المبنى فيما أظهرت صور أخرى رجال الإنقاذ يعملون في المكان.

وانتهت مهلة ال72 ساعة التي ذكرها رئيس بلدية تشانغشا تشنغ جيان للعثور على ناجين. وما زال نحو 15 شخصًا عالقين تحت المبنى. ولم يتم التواصل بنحو 40 آخرين من سكان المبنى.

ولم تقدم السلطات بعد تفسيراً للحادث ولكن تم توقيف تسعة أشخاص بمن فيهم صاحب المبنى "الأحد" بتهمة تزوير أوراق تتعلق بشروط السلامة.

