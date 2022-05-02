خنقها حتى الموت.. اعترافات صادمة للمتهم بقتل ابنته في مصر

المصدر: البيان

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أدلى المتهم بقتل ابنته خنقاً باعترافات صادمة أمام النيابة المصرية معللاً بأنه لم يكن ينتوي قتلها بل كان يؤدبها.

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتل نجلته بل كان يعاقبها ويعنفها بسبب سوء سلوكها في المنطقة، مشيرا إلى أن نجلته كانت قد تركت المنزل وهربت منه ثم عادت إليه مرة أخرى بعد فترة زمينة طويلة.

وأضاف المتهم أنه عندما سألها أين كانت تلك الفترة الماضية؟ أجابت بأنها كانت بصحبة شاب وقد عاشرته معاشرة الأزواج فتمالك نفسه حتى لا يفتضح أمره بين الناس وأتى بالشاب وزوجه لابنته عرفيا.

وأشار المتهم إلى أنه بعد فترة عادت نجلته لسلوكها السيئ، فأراد تأديبها لمنعها عن تلك السلوكيات وأثناء ذلك ماتت بين يديه وفق بوابة فيتو.

وتلقى هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بمنطقة عزبة المفتي بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها مكبلة اليدين والقدمين وبها آثار خنق بالرقبة تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الجريمة لتحديد المترددين على الشقة.

وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة عقب اكتشافه ان ابنته على علاقة غير شرعية مع أحد الشباب في المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة " غسلت عاري بإيدي".

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.