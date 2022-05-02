الأمن المصري يكشف ملابسات فيديو تحرش شاب بفتاة في حافلة

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إتيان أحد الأشخاص لأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات، حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بمحافظة القاهرة، وتمكنت من ضبط مرتكبها.

وأوضحت أنه عقب رصد تداول مقطع الفيديو، وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال استخدام التقنيات الحديثة، من تحديد مرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، قال أبنوب، شقيق الفتاة، عبر حسابه الشخصي على تويتر: عايز حق أختي؛ بعدما نشر مقطع فيديو ومجموعة من الصور للواقعة، واتهم الشاب الذي ظهر فيها، بارتكابه أفعالا مخلة وخادشة للحياء داخل ميكروباص مع شقيقته، قائلا: أنا مش عارف نروح فين ولا نيجي منين بجد، إخواتي مش عارفين يعيشوا من اللي كل يوم بيشوفوه في الشارع.

وأشار الشاب إلى أن مقطع فيديو، يوثق الفعل المشين الذي ارتكبه الشاب، في أثناء تواجده على الكرسي الأخير داخل الميكروباص، وخلالها صورته شقيقتي فيديو لتقديم بلاغ ضد المتهم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أثار الفيديو سخط وغضب مستخدمو مواقع التواصل، مطالبين بضبط المتهم ومحاسبته على فعله المشين.