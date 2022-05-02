مصر.. كشف لغز العثور على جثة طفل في القمامة

المصدر: البيان

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كشف مصدر أمني في مصر عن تطورات واقعة العثور على جثة طفل ملقاة بالقمامة بمنطقة المنيب غرب الجيزة.

ونقل موقع مصراوي عن المصدر قوله إن سيارة ألقت كمية مخلفات "رتش" بمكان العثور على جثة الطفل -دون ملاحظة الطفل- ما أسفر عن مصرع الصغير صاحب السبع سنوات حسب ما رصدته كاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر أن مأمورية بقيادة الرائد مصطفى عبد الله ومعاونه الرائد أحمد الأبيض ألقت القبض على سائق السيارة واصطحبته للقسم للتحقيق.

وتعود الواقعة إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة باختفاء طفل يدعى "فارس هاني" يبلغ من العمر 7 سنوات والعثور عليه لاحقا بمقلب قمامة بمنطقة جسر الكونيسة.

شكل العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب فريق بحث بقيادة وكيله المقدم عمرو البطران للوقوف على ملابسات القضية.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.