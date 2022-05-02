عيد الفطر.. دول احتفلت الأحد وأخرى الاثنين وثالثة الثلاثاء

المصدر: البيان

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توزع عيد الفطر لهذا العام على 3 أيام، حيث احتفلت ببدايته بعض الدول يوم أمس الأحد وأخرى تحتفل اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء.

دول أعلنت أن الأحد عيد الفطر

ورغم تأكيد مركز "الفلك الدولي" على استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت الماضي، وعدم وجود القمر في السماء أصلا بعد غروب الشمس، إلا أن 3 دول أعلنت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وهي أفغانستان، والنيجر، ومالي.

دول أعلنت أن الاثنين عيد الفطر

وأعلنت 21 دولة عربية أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر لعام 1443 هجرية، وهي كل من الإمارات والسعوديةوالكويت، والبحرين، وقطر وسلطنة عمان، جيبوتي، والأردن والمغرب، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، ومصر، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، والعراق، والصومال.

كما أعلنت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام العيد.

دول أعلنت أن الثلاثاء عيد الفطر

أما الدول التي أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن أول أيام عيد الفطر فيها سيكون الثلاثاء فهي باكستان وإيران وبنغلاديش والهند وجزر القمر.