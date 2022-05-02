بسبب الشابو.. يحرق أسرته وشقته وينتحر في مصر

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شهدت مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية القاهرة مأساة مفزعة حيث أقدم مصري على حرق شقته وأفراد أسرته قبل أن ينتحر بالقفز من النافذة.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لمواطن يقوم بحرق شقته وابنته وزوجته ويقفز في النهاية من النافذة، وفق ما نشرته العربية.

وتبين أن المواطن المنتحر يقيم في مساكن عبدون بمنطقة ثالث الإسماعيلية. ووفق روايات جيرانه فإنه يتعاطى المخدرات وتحديداً مخدر الشابو.

وبحسب الجيران، هناك خلافات مستمرة بين الرجل وزوجته بسبب إدمانه على المخدرات وإنفاقه كافة أمواله على شرائها.

وأسفرت الجريمة عن تعرض الابنة لإصابات بالغة كما تعرضت الزوجة لحروق وإصابات خطيرة وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

تم إخطار النيابة العامة بالجرية وتولت التحقيق فيها.