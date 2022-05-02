فيديو أم تفاجئ ابنها العسكري في الحرم يغزو مواقع التواصل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في لحظة إنسانية للقاء أم بابنها في الحرم المكي تعاطف نشطاء التواصل الاجتماعي مع مقطع للحظة لقاء رجل أمن بوالدته التي فاجأته بوجودها بقربه.

وأظهر الفيديو لحظات مليئة بمشاعر محبة الأم لابنها وسط تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع رجال الأمن الذين يعملون في الحرم والذين يسطرون أروع الأمثلة في الإنسانية وفي التفاعل مع المجتمع، وفقا للعربية نت.

وقد حملت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع والصور التي تعبر عن تفاني رجال الأمن في خدمة زوار بيت الله في الحرمين المكي والنبوي.

يذكر أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام هي إحدى القوات الأمنية التي تتبع للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة التابعة لوزارة الداخلية، تتكلف بمهمة الحفاظ على أمن المسجد الحرام وسلامة وراحة الزوار والحجاج والمعتمرين، ووضع خطط أمنية لموسمي الحج والعمرة من كل عام، وحفظ الأمن داخل المسجد الحرام وساحاته، ومتابعة الحالات الأمنية، وتنظيم عمليات الدخول والخروج اليومية من وإلى الحرم المكي الشريف.

والتأكد من خلو المشايات والمسارات المخصصة للمشاة من الجلوس أو الافتراش، وتقديم الأعمال الإنسانية من إرشاد ومساعدة كبار السن والعجزة والمرضى وغيرهم، وتنظيم حركة المعتمرين في مواقع الازدحام.

بالإضافة إلى حراسة الحجر الأسود وتنظيم حشود الراغبين في تقبيله، وتسيير الحشود الراغبين في الصلاة داخل الحطيم، والراغبين في رؤية مقام إبراهيم، وحراسة الإمام منذ دخوله حتى خروجه برفقة الضابط المستلم وقائد أمن المسجد الحرام وخفير المنبر الذي يتولى حراسة الإمام أثناء الخطبة.