ليلة القدر في المغرب .. صورة مغلوطة تخطف القلوب

المصدر: البيان

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صوراً، ادّعى ناشروها أنها تظهر صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني في المغرب في شهر رمضان الحالي.

إلا أن محركات البث كشفت أن هذه الصور ليست حديثة، بل يعود تاريخها لسنوات ماضية.

وأظهرت الصور جمعاً غفيراً من المصلين في باحة مسجد الحسن الثاني في المغرب، في حين قال ناشطون إنها لصلاة التراويح ليلة القدر في مسجد الحسن الثاني.

وحصدت الصور عشرات آلاف التفاعلات عبر موقع فيسبوك منذ بدء انتشارها في 28 أبريل 2022، إلى أن تبين أنها مغلوطة.

يذكر أن البحث كان أكد أن الصور جميعها تعود لتاريخ قديم وتعود لـ"ليلة القدر" في مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء لكن قبل سنوات.