انتشار دمى مرعبة مجهولة المصدر على ساحل أمريكي تفزع العلماء

المصدر: البيان

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كشف علماء يقومون عادة بزيارة شاطئ تكساس الأمريكي للبحث عن السلاحف والثدييات البحرية، أنهم عثروا على دمى شكلها مرعب وصل عددها لأكثر من 30 دمية في المكان.

ووفقا لموقع البوابة، أوضح العلماء أنهم خلال قيامهم بأبحاث في شاطئ تكساس الأمريكي شعروا بحالة من الرعب والفزع، خاصة بعد العثور على عشرات الدمى التي تستمر بالظهور على الشاطئ دون معرفة مصدرها، وهو ما جعل الأمر مريبًا ومخيفًا أكثر.

وقال جيس تونيل، من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في الأسبوع، ويقوم الفريق بتمشيط 40 ميلا من الخط الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الدمى.

وأوضح تونيل، وهو مدير محمية "Mission-Aransas"، أن صفحتهم على "فيسبوك" أصبحت تشهد دخولا كبيرا من المستخدمين وانتشارا واسعا منذ بدء عملية تحميل صور الدمى عليها.

ومن المثير للدهشة أن أول رأس دمية تم العثور عليها في يناير 2021، اشتراه أحد المتابعين مقابل 27 جنيها إسترلينيا.