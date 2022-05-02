بـ8 ملايين جنيه.. ما قصة أغلى بطاقة تعبئة رصيد في مصر؟

المصدر: البيان

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تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي قصة أغلى بطاقة تعبئة رصيد هاتف في مصر التي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.

وبدأت القصة بحملة تبرعات فكرتها مختلفة، إذ أرسلت إحدى الفتيات رسالة إلى هبة راشد، مؤسسة جمعية مرسال الخيرية في مصر.

وأخبرتها بأنها ترغب في التبرع لأطفال الحضانات التي تتولى مسؤوليتهم، لكنها لا تمتلك سوى بطاقة تعبئة رصيد هاتف محمول، ويمكن لأحد الأشخاص شراؤه والتبرع بثمنه.

ونشرت هبة رسالة الفتاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، موضحةً أنها ستجري مزاداً عليه حتى الفجر، وطالبت شركة فودافون المساهمة في المزاد.

واستمر نشر المساهمات والمشاركات في المزاد تحت وسم "أغلى كارت في مصر".

وتبرع أحد رجال الأعمال بمبلغ 3 ملايين ونصف جنيه، إضافة إلى نصف مليون كان قد تم جمعها من قبل.

وقررت شركة فودافون مصر التبرع بضعف المبلغ النهائي الذي سيتم جمعه، وبذلك وصل المبلغ إلى 8 ملايين جنيه.