يطلق النار على هدف في فم طفلته

المصدر: دبي - البيان

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انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، مقطع مصور مروع يظهر رجلاً يحمل بندقية، وهو يعلن بافتخار أنه سيقوم بـ«فعالية صغيرة»، حسب تعبيره، لاستعراض مهارته في القنص والتصويب، حسب موقع سكاي نيوز. لكن الطامة الكبرى هي أن الهدف الذي وضعه لإثبات دقته في التسديد، هو طفلته الصغيرة التي بالكاد تبلغ من العمر بضعة أعوام، حيث طلب منها الوقوف بثبات ودون حراك، لتحمل بفمها عبوة بلاستيكية أو زجاجية، وليقوم هو باتخاذ وضعية إطلاق النار على الهدف من على بعد بضعة أمتار قليلة فقط. ومن ثم أطلق الرجل النار من سلاحه، لتطال الطلقة مباشرة تلك العبوة المعلقة في فم الصغيرة المغلوب على أمرها.

وقد خلفت هذه الحادثة الغريبة ردود فعل غاضبة، حيث تركزت التعليقات من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي على إبداء الدهشة العارمة من سلوك هذا الأب العراقي، الذي دفعه حبه للظهور والشهرة والتباهي، إلى حد تعريض طفلته الصغيرة لخطر الموت، دونما أدنى مراعاة لسلامتها الجسدية والنفسية.