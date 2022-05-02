حريق جبل نفايات يؤرق سكان حي هندي

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

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منذ وقت طويل، اعتاد برامود وهو أحد سكان حيّ فقير محاذٍ لبهالاسوا، حيث مكبّ نفايات للعاصمة الهندية نيودلهي، على الرائحة الكريهة والغازات السامة، لكنّه لم يتوقع يوماً أن يعيش الجحيم الذي نجم هذا الأسبوع عن احتراق جبل القمامة. وقال برامود: إن «الحريق على بُعد مئات الأمتار من منزلي، هائل إلى درجة أنني اعتقدتُ أن جلدنا يحترق حرفياً». حوّل الحريق الكارثي، بسرعة جبل القمامة الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً، إلى جحيم حقيقي، مضيئاً السماء في الليل وباعثاً دخاناً أسود كثيفاً.