مصر.. مأساة في ليلة العيد.. مصرع أم وأبنائها في انفجار أسطوانة بوتاجاز

المصدر: البيان

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توفيت أم واثنان من أبنائها ، مساء اليوم الأحد، إثر اشتعال أسطوانة البوتاجاز في منزلهم بمنطقة عزبة المغاربة في مدينة مرسى مطروح بشمال غرب مصر.

ووفق بوابة فيتو استقبلت مستشفى مطروح العام، 3 جثامين من بينهم سيدتان وشاب، إثر اشتعال النيران في أسطوانة البوتاجاز بمنزلهم في منطقة عزبة المغاربة بمدينة مرسى مطروح.

وقال مصدر طبي، إنه حسب سؤال أهالي المنطقة أكدوا أنهم سيدة ونجلتها وابنها، الكائنين في المنزل المحترق، حيث تم التحفظ على جثامين الوفيات في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

