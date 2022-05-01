السعودية.. تفاصيل قصة صورة "الحرم في العين" الرائجة

المصدر: البيان

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لقيت صورة الكعبة في الحرم رواجاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل حيث كشف المصور السعودي محمد أحمد، كواليس الصورة التي كان لها صدى كبير خلال اليومين الماضيين.

وقال المصور السعودي محمد أحمد وفق صحيفة "سبق": "عرضتُ على صديقي وزميلي عبدالله كريري أثناء تواجدنا في سطح المسجد الحرام يوم 27 رمضان الساعة الخامسة عصراً؛ أن يفتح إحدى عينيه لألتقط صورة للحرم المكي؛ واستغرق التقاط الفيديو 7 ثوانٍ فقط".

وأشار إلى أن الالتقاطة كانت عن طريق عدسة ماكرو؛ ويهدف من خلال تلك الصورة إلى رؤية الحرم المكي من داخل العين؛ في إشارة له بأن بيت الله داخل العين؛ تعبيراً عمّا يكنّه المسلمون نحو بيت الله الحرام وقبلتهم.

وعبّر "أحمد" عن فخره واعتزازه لما لقيت الصورة من رواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وما حققته من تفاعل حكومي تمثّل في تفاعل إمارة منطقة مكة المكرمة.