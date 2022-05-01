عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق الرحلات الجوية

المصدر: أ ف ب

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تتعرض أنحاء العراق الأحد لعاصفة ترابية هي السادسة خلال شهر، أدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين في ظاهرة يزداد تكرارها، فيما سجّلت نحو مئة حالة استشفاء جراء رداءة الجو.

وغطّت سحب من الغبار الأصفر أغلب مناطق وسط وجنوب العراق، بينها العاصمة بغداد ومدينة الناصرية الجنوبية وبابل في الوسط والنجف وكربلاء، ويتوقع أن تستمر حتى غداً الاثنين، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية في العراق.

وإثر ذلك، علقت سلطة الطيران المدني العراقية الأحد الرحلات الجوية الآتية والمغادرة من مطاري بغداد والنجف، كما صرح مسؤول لوكالة فرانس برس.

وقال جهاد الديوان مدير العلاقات في سلطة الطيران المدني إن "الرحلات الجوية إلى مطار بغداد والنجف توقفت بسبب العاصفة الترابية". وأضاف أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

من جهتها أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي أن مدى الرؤية بلغ "أقل من 500 متر".

وسجّلت جراء الغبار الذي بقي مخيماً فوق العاصمة وبعض مدن الجنوب والغرب طوال اليوم، 93 حالة اختناق.

وأفاد سالم نعمة مدير إعلام دائرة صحة النجف مجموعة صحافيين أن مستشفيات المدينة الواقعة في جنوب العراق استقبلت 63 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية، "أغلبها تلقى العلاج اللازم وخرج متحسنا".

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة محافظة الانبار انس قيس العاني قوله إن مستشفيين في المنطقة استقبلا 30 حالة اختناق "جراء العاصفة الترابية وهم حالياً يتلقون العناية الطبية اللازمة".

وشهد العراق خلال الشهر الماضي أكثر من خمس عواصف ترابية أدت إلى دخول عشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج لإصابتهم بمشكلات في الجهاز التنفسي، وغلق مطاري بغداد والنجف لعدة ساعات.