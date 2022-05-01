السعودية.. تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها

المصدر: البيان

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تحقق الاجهزة الامنية السعودية في تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها من قبل طليقها.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها من قبل طليقها، فإنه تأكد من إجراءات الاستدلال مباشرة الحادثة في حينه ووجود عدة دعاوى بينهما جرى استكمال الإجراءات النظامية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة.