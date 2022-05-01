فاجعة غرق 8 أطفال في مصر..تفاصيل صادمة والنيابة العامة تتحرك

المصدر: البيان

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بعد أن هزت واقعة وفاة 8 أطفال غرقاً بمحافظة البحيرة الشارع المصري، قررت النيابة العامة حبس متهمين اثنين في الحادث الذي وقع فجر السبت.

وأمرت بحبس قائد المركبة ثلاثية العجلات، الذي تسبب في وفاة الأطفال، وشخص آخر اتهمته بالاتجار بالبشر في حق المتوفين وتشغيلهم وهم دون السن القانونية.

وذكرت النيابة أنها تلقت بلاغاً صباح السبت يفيد بوفاة 8 أطفال غرقاً بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت في البحيرة، حيث أعلن ذووهم عن وقوع الحادث عندما كانوا في طريقهم إلى منازلهم.

وانتقل فريق من النيابة إلى محل الواقعة لمعاينته ومناظرة جثامين الأطفال، واستجوب ذويهم الذين تواترت أقوالهم حول تشغيلهم بواسطة شخص من بلدتهم لإعانتهم على مصاريف المعيشة.

كما أضاف الفريق أن المركبة ثلاثية العجلات، التي سقطت بهم في المجرى المائي، كانت تقلهم من عملهم إلى محال إقامتهم.

السائق اعترف

كذلك استجوبت النيابة سائق المركبة البالغ 19 عاماً، حيث تبين ارتكابه جريمة القتل الخطأ وقيادته مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وفي غير الغرض المخصص لها، وبدون رخصة قيادة أو تسيير.

واعترف المتهم بأنه حال سيره بالطريق فُوجئ بدراجة أخرى في مواجهته، فاختلت عجلة القيادة من يده وسقطت مركبته بالمجرى المائي.

بينما أكدت تحريات الشرطة أن المتهم كان يقل 12 طفلاً عاملاً، بينهم المتوفون، وأن حفرة بالطريق أدت لاختلال عجلة القيادة بيده فانحرف عن الطريق وسقط بالمجرى المائي.

يذكر أن السلطات المصرية كانت تلقت بلاغاً بسقوط مركبة ثلاثية العجلات تقل أطفالاً يعملون في أحد مصانع البطاطس بمدينة ايتاي البارود في ترعة السوالم بمحافظة البحيرة. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث.

وتم انتشال جثث 8 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13و14 عاماً، حيث جرى نقلهم لمستشفى إيتاي البارود العام. وتواصل السلطات البحث عن باقي الضحايا، فيما تبين أن الأطفال جميعهم من قرية نكلا العنب.

يشار إلى أن مصر كانت شهدت في يناير الماضي حادثاً مماثلاً حيث سقطت سيارة نقل تقل نحو 24 عاملاً وعاملة من الأطفال من أعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع 10 منهم.