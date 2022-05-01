3 دول أعلنت اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر

المصدر: البيان

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تعذرت رؤية هلال شهر شوال في غالبية الدول العربية والإسلامية، السبت، إلا أن أفغانستان والنيجر ومالي كان لها رأي مخالف.

وأعلنت جمهورية النيجر، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الأحد.

وحسب وسائل إعلام محلية، ثبتت رؤية هلال شهر شوال في إقليم ديفا وطاوا ومرادي، وكذلك في مدينة زندر.

ومن ثم، اعتمدت المؤسسات الرسمية في النيجر موعد أول أيام عيد الفطر غدًا الأحد.

وقال بازوم على صفحته على فيسبوك: “إلى جميع النيجيريين والأمة الإسلامية، أهنئكم بعيد الفطر السعيد”.

وأعلنت المحكمة العليا في أفغانستان، مساء السبت، أن يوم الأحد 1 مايو، أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في البلاد.

وقال مركز الفلك الدولي: "على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال اليوم السبت، فقد أعلنت أفغانستان أن غدا الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم. علما بأن القمر لم يكن موجودا في السماء أصلا بعد غروب شمس اليوم".

وأعلنت دولة مالي أيضا ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت من موقعين من قبل 8 شهود.