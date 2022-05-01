فيديو حرق كلب بالألعاب النارية في السعودية يثير جدلاً واسعاً

المصدر: البيان

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لحرق كلب بالألعاب النارية، مما أثار ضجة وغضباً واسعين ومطالبات بالقبض على الفاعل وإحلال العقوبة النظامية ضده.

وعلق المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، صالح بن دخيّل، على الفيديو المتداول. وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الوزارة تابعت الأمر وأكدت أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.