الكويت ترصد حالات ابتزاز لمسؤولين حكوميين في مواقع التواصل

المصدر: البيان

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رصدت وزارة الإعلام الكويتية حالات ابتزاز لمسؤولين حكوميين من قبل بعض الحسابات الشخصية والإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أكدت الوزارة، أن عشرات الحسابات ستحال للجهات الأمنية بعد عيد الفطر على خلفية ممارستها الابتزاز ضد مسؤولين حكوميين.

وكشفت تفاصيل حالات الابتزاز التي يتعرض لها بعض المسؤولين الحكوميين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي في مقدمة دوافع الابتزاز السعي للحصول على المال، وكذلك لتمرير المعاملات والمناقصات في الدولة.

وبينت الصحيفة، أن وزارة الإعلام تمتلك بالأدلة تفاصيل حالات الابتزاز وستضمنها في مذكراتها التي سترفع للجهات الأمنية، مؤكدة أن بعض الحسابات أصبحت تمثل خطراً يهدد الوحدة الوطنية وتستهدف استقرار المجتمع، ومنبراً للفتنة والابتزاز ونشر الشائعات والأخبار «الكاذبة» للتأثير على بعض المسؤولين الحكوميين.