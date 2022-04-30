أثار غضباً واسعاً.. تدخل عاجل من النيابة المصرية بعد الاعتداء على موظف أمن

المصدر: البيان

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أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي «بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد أمن بمجمعٍ سكني بضاحية المقطم (جنوب القاهرة)، وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به». كما قرر «تقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه».

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعاً على الوجه، وبالتزامن مع ذلك، تلقت النيابة العامة بلاغاً من المجني عليه تضرر فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.

ووفق بيان للنيابة المصرية اليوم، فإن «المجني عليه قال في شهادته إنه حال مباشرته العمل كفرد أمن على بوابة المجمع السكني استوقف سيارة استقلها أربعة أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولهم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفياً وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فوجئ بحضور المتهم لاحقاً معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسب، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها».

وبحسب البيان، فقد «استمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود».

وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، التي أظهرت ملابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.

وتداول نشطاء بـ"تويتر "، مقطع فيديو يظهر مناقشة تحولت إلى مشادة بينهما، كانت بين المتهم بالتعدي على فرد، وأحد الجيران الذي يعاتبه على فعله.

وذكر موقع مصراوي أن قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا من فرد أمن دخل "كومباوند"، اتهم فيه شخص بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف.

وقال حارس الأمن إنه يعمل في شركة للخدمات الأمنية والحراسات الخاصة، ولم يرتكب جرما أو يقترف إثما، حتى يتعرض للإهانة والصفع على وجهه والسحل، كل ما فعله أنه حاول تأدية عمله على أكمل وجه والحفاظ على الكمبوند والسكان، لافتا إلى أنه حرر محضرًا بذلك متهما المُعتدي عليه بالضرب والسب، قائلًا: "صعبت عليا نفسي ومش هتنازل عن حقي".