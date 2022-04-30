شباب سعوديون ينقذون مسناً .. انتشلوه من قلب السيول

المصدر: البيان

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وسط سيول جارفة، استنفر شباب سعوديون لمساعدة مسن باكستاني علقت سيارته وسط مياه جارفة لا تتوقف.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المسن وقد أحاطت المياه بجوانب سيارته الأربعة في مدينة ينبع، فأسرع شاب سعودي وأنزله من السيارة ثم دفع به إلى ضفة الأمان بينما كان آخر ينتظره.

وقد أمسك الشاب الآخر مصوّر الفيديو المسّن الذي حاول التعبير عن شكره لهم بشتى الوسائل.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد كان نوه في تقريره عن حالة الطقس قبل يومين، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، بالإضافة لمرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.