مصر تكشف عن أكبر مشروع ديني في العالم

المصدر: البيان

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كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن الموعد المرتقب لافتتاح "أكبر مشروع ديني" في العالم بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

وبعد استعراض حجم الأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أشار خالد فودة إلى افتتاح أكبر مشروع ديني في العالم بمحافظة جنوب سيناء وهو مشروع "التجلي الأعظم"، الذي "يضم الشجرة المباركة والمكان الذي كلم الله، النبي موسى"، وفقا لليوم السابع.

وفي حديثه مع مجلس النواب، أوضح محافظ جنوب سيناء أن "مشروع "التجلي الأعظم" يضم أشياء فريدة من نوعها، وسيغير المدينة بالكامل، وجاري تنفيذه في إطار اهتمام القيادات السياسية بتنمية القطاع السياحي".

وأشار إلى أنه "يجري تنفيذ مشروع التجلي الأعظم على مرحلتين، وأنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في شهر أبريل، والمرحلة الثانية في نهاية عام 2022، بتكلفة تتخطى الـ4 مليارات جنيه"، مؤكدا أن "العالم سيشهد مدينة سانت كاترين في ثوبها الجديد خلال عام فقط".