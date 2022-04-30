القبض على رجل متنكر بزي نساء في صلاة التراويح

المصدر: البيان

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شهد مصلى النساء في مسجد علي بن أبي طالب بحي الأبطال ولاية عنابة الجزائرية ليلة الخميس 28 أبريل الجاري، حالة من الاستنفار والرعب والهلع، خلال صلاة التراويح، وجاء هذا بعدما تم إلقاء القبض على رجل متنكر بزي امرأة يصلي التراويح.

وأثار الجاني الذي كان يرتدي "خمارا"، شكوكا قوية بسبب ضخامة حجم "المتنكر" وعرض منكبيه، الأمر الذي دفع سيدة بين النساء اللائي كن في المسجد، إلى الصراخ، معلنة بذلك حالة استنفار قصوى، أفضت إلى إلقاء القبض عليه بعد تدخل عدد من المصلين الذكور، وتسليمه إلى المصالح الأمنية.

وبعد هذه الواقعة، صرح الشاب المدعو خالد قائلا، "نيتي كانت صافية وكنت ناوي الحلال"، مُضيفاً أنه دخل كي يختار فتاة من أجل أن يخطبها.