هذه الدول تعلن يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في الإمارات أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء اليوم - إن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام .. وعليه فإن يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال.

ورفع معاليه وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما أعلنت المحكمة العليا في السعودية، اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان عن تعذر رؤية هلال شوال وأن غداً الأحد 1 مايو 2022م هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين 2 مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن غدا الأحد الموافق 01 من شهر مايو، هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد الإثنين الموافق 02 من مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر مايو لعام ألفين وإثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه قد تحقَّقَ لدى اللجان الشرعية من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك اعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا الأحد الموافق الاول من شهر مايو لعام ألفين وإثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا واول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت العراق والكويت والبحرين وفلسطين وسوريا واليمن ولبنان والسودان وتركيا وليبيا أن الإثنين 02 مايو أول أيام عيد الفطر السعيد،