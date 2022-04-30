السعودية: الأحد المتمم لشهر رمضان... والاثنين أول أيام عيد الفطر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في السعودية، مساء اليوم (السبت)، ليكون غدٍ الأحد هو المتمم للثلاثين من رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر.

كانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم السبت، التاسع والعشرين من رمضان، راجية ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا بياناً بعد قليل بشأن ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي الهلال.