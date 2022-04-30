اليوم .. السعودية وعدة دول إسلامية تتحرى هلال عيد الفطر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتحرى السعودية وعدة دول إسلامية، مساء اليوم السبت، هلال شهر شوال الذي يحدد موعد عيد الفطر ونهاية شهر رمضان المبارك.

ودعت المحكمة السعودية العليا "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان."

ودعت المحكمة العليا من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته.

وإن تم رصد هلال شوال مساء السبت فسيكون يوم الأحد أول أيام العيد، وفي حال تعذر رؤية الهلال فسيكون الأحد آخر أيام رمضان والاثنين أول أيام العيد.

وحسب بيان لمركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، فبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال اليوم السبت، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 02 مايو عيد الفطر السعيد فيها.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الاثنين 02 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان.