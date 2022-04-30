رسميا.. السعودية.. الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد

المصدر: البيان

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أعلنت المحكمة العليا في السعودية، اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان عن تعذر رؤية هلال شوال وأن غداً الأحد 1 مايو 2022م هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين 2 مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت الخميس الماضي، إلى تحري هلال عيد الفطر وشهر شوال مساء اليوم.

وجاء في بيان للمحكمة إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان."

وعبرت المحكمة العليا عن رجائها لمن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.