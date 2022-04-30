ضرب وصفع وسحل..اعتداء على فرد أمن يثير غضباً عارماً في مصر

المصدر: البيان

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بـ"مقطع مصور"، يظهر أحد قاطني مجمع سكني "كومباوند" في منطقة المعادي بالعاصمة القاهرة، وهو يصفع فرد أمن على وجهه.

ووفقاً لـ"وسائل إعلام مصرية"، فقد تعرض فرد الأمن للضرب والصفع والسحل أثناء تأدية عمله، بعد رفضه دخول شخص إلى "الكومباوند" بسبب عدم توضيحه العقار المحدد أو الشخص الذي سيتوجه إليه بالداخل.

ونقل موقع "القاهرة 24" المصري، عن الشاب حارس الأمن ويدعى محمد مصطفى كامل، قوله إنه يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالخدمات الأمنية والحراسات الخاصة.

وأضاف أنه كان يمارس عمله بشكل طبيعي ثم فوجئ بمجموعة من الأشخاص جاءوا لإنهاء بعض أعمال المعمار لدى أحد السكان داخل الكمباوند، حيث أنه سمح للسيارة والأشخاص بالدخول بعد التأكد من هويتهم.

وأشار إلى أنه لم تكد تمر 10 دقائق، حتى جاء شخص وهاجمه لعدم السماح لهم بالدخول دون التحقق من هويتهم، قائلا له: "أنت مش عارف أنا مين"، ثم تعدى عليه بالضرب وصفعه 11 صفعة، وسب والدته بألفاظ نابية.

وتداول نشطاء بـ"تويتر "، مقطع فيديو يظهر مناقشة تحولت إلى مشادة بينهما، كانت بين المتهم بالتعدي على فرد، وأحد الجيران الذي يعاتبه على فعله.

وذكر موقع مصراوي أن قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا من فرد أمن دخل "كومباوند"، اتهم فيه شخص بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف.

وقال حارس الأمن إنه يعمل في شركة للخدمات الأمنية والحراسات الخاصة، ولم يرتكب جرما أو يقترف إثما، حتى يتعرض للإهانة والصفع على وجهه والسحل، كل ما فعله أنه حاول تأدية عمله على أكمل وجه والحفاظ على الكمبوند والسكان، لافتا إلى أنه حرر محضرًا بذلك متهما المُعتدي عليه بالضرب والسب، قائلًا: "صعبت عليا نفسي ومش هتنازل عن حقي".