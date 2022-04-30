مقرمشة ولونها بني.. بطاطا مقلية عمرها 63 عاماً.. هل تأكلها؟

المصدر: البيان

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اكتشف زوجان من ولاية إلينوي الأميركية بطاطا مقلية عمرها 63 عاماً ولا تزال تحتفظ بقرمشتها ولونها البني حتى الآن، كما يقول الزوجان

وعثر الزوجان على البطاطا المقرمشة أثناء إجراء تجديدات لمنزلهما،حيث كان روب وغراسي جونز يجريان بعض التجديدات في منزلهما شمال غربي شيكاغو، الذي يعود إلى عام 1959، وفجأة وجدا عبوة بطاطا مقلية من "ماكدونالدز" عمرها عقود خلف أحد الجدران.

وصرحت غراسي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "كان روب في الحمام لتركيب حامل لورق التواليت، وبينما كان يسحب الحامل القديم لاحظ قطعة قماش ملفوفة ومكدسة داخل الحائط".

وأضافت" نظرنا في هذه اللحظة إلى بعضنا البعض وتساءلنا عما إذا كان علينا الاتصال بالشرطة، لأننا اكتشفنا للتو أدلة من مسرح جريمة.. لكننا شعرنا بارتياح شديد لأننا وجدنا حقيبة ماكدونالدز قديمة".

وأشارت إلى انها أخذت وزوجها الحقيبة إلى المطبخ لفتحها بعناية، حيث عثرا بها على غلافين للهامبرغر، إضافة إلى عبوة بها بعض البطاطا المقلية.

أما المفاجأة فهي أن البطاطا كانت محتفظة بقرمشتها وبنية اللون، حسب غراسي التي أضافت: "رأينا البطاطا المقلية وقلنا هذا غير ممكن. كيف احتفظت بشكلها؟ لقد كان أمرا غريبا".

وعلم الزوجان عند البحث عن الشعار الموجود على الحقيبة أنه كان لـ"ماكدونالدز" من عام 1955 إلى عام 1961، كما كتشفا أيضا أن أحد مطاعم "ماكدونالدز" الأصلية في المنطقة بني أسفل الشارع الذي يقع به منزلهما عام 1959، وهو نفس العام الذي شيد فيه المنزل.

وخلصت غراسي إلى القول: "سنكون سعداء لبيعها، أو إذا لم نبعها فربما نحتفظ بها كقطعة رائعة من التاريخ".