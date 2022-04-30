الثالث من نوعه.. احتراق حافلة كهربائية في باريس (فيديو)

المصدر: البيان

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اشتعلت النيران في حافلة كهربائية بالكامل صباح أمس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم تجنيد حوالي 30 شخصا من الحماية المدنية في محاولة إطفاء الحريق.

وعلى الرغم من النيران المستعرة، إلا أن الحاث لم يخلف أية ضحايا، وتبقى أسباب الحادث مجهولة حتى الآن، وهي قيد التحقيق، بحسب موقع صحيفة "لو باريزيان" .

وقد أوقفت 150 حافلة كهربائية عن العمل مؤقتا في العاصمة الفرنسية جراء الحريق.

يذكر أن الحريق هو الثالث من نوعه في "إيل دو فرانس" العاصمة الفرنسية باريس في غضون حوالي شهر، ففي 31 مارس الماضي أتلفت حافلة بالكامل في بانتان جراء حريق كذلك، كما سحقت النيران في 4 أبريل الجاري حافلة كهربائية في شارع سان جرمان.