السعودية.. القبض على 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة بالمسجد النبوي

المصدر: البيان

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ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة في السعودية القبض على 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها من الجنسية الباكستانية، أثناء وجودهم في ساحة المسجد النبوي.

‏وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة بأن الجهات الأمنية قبضت على خمسة أشخاص من الجنسية الباكستانية اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها من الجنسية الباكستانية أثناء وجودهم في ساحة المسجد النبوي ،بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف أنه جرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة؛ لتنافي فعلهم مع قدسية المكان، وتأثيره في سلامة الزوار والمصلين.