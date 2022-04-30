مطالبة بسجن "قاتلة القطط" في المغرب

المصدر: أ ف ب

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أثار مقطع فيديو يوثق مقتل قطة من جانب كلب بتحريض من صاحبته موجة استياء في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبة بسجن الفتاة.

يظهر الفيديو شابة تحرض كلبا على مهاجمة قطة صغيرة ما أدى إلى مصرعها، وفق ما أوضحت وسائل إعلام محلية مشيرة إلى أن الحادث وقع بمدينة فاس (شمال)، وإلى أن الفتاة بثت الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشر بعد ذلك وسم "السجن لقاتلة القطط" على موقعي "تويتر" و"فيسبوك" خلال اليومين الماضيين، وأعرب العديد من المدونين عن استنكارهم "تعذيب وقتل القطط"، فضلا عن أن يتم تصوير ذلك وبث الصور.

وكتب أحد المدونين "يعجز اللسان عن وصف" المشهد، بينما دعا آخر إلى فضح الفتاة "العديمة الرحمة... إذا كانت القطة عاجزة عن الكلام فلنتحدث باسمها!".

كذلك دعا مدونون السلطات إلى التدخل لفتح تحقيق و"سجن قاتلة القطط".

وقال موقع "مدار21" المحلي إن مواطنين بمدينة فاس "تقدموا بشكاوى في حق الشابة المعتدية على القطة لدى وكيل الملك".

وسبق أن أثارت صور أو فيديوهات لحوادث متفرقة مماثلة استياء عارما في المغرب خلال الأعوام الماضية.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس بين شهرين وستة أشهر كل من "قتل أو بتر بغير ضرورة (...) أي حيوان من الحيوانات المستأنسة".