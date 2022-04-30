كسوف جزئي للشمس اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

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يشهد العالم اليوم السبت كسوفاً جزئياً للشمس يمكن متابعته في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، بينما لن يتمكن هواة الفلك في الولايات المتحدة من رؤية الحدث بأنفسهم.

وسيكون الكسوف الشمسي الجزئي مرئياً لأول مرة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:45 بتوقيت غرينتش). وسيحدث الكسوف في حده الأقصى، الساعة 4:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش). بعد ذلك، سينتهي الكسوف في الساعة 6:37 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لموقع «تايم آند ديت.كوم». ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. وفي هذه الحالة، يحجب الشمس جزئياً عند محاولة مشاهدتها من الأرض. يعطي الكسوف للشمس شكل الهلال، لتبدو وكأنها كعكة قضم جزء منها. يختلف جزء الشمس، الذي يحجبه القمر اعتماداً على موقع المشاهد، حيث يحجب القمر 64 % كحد أقصى من قرص الشمس كما يُرى من جنوب الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، وفقاً لوكالة ناسا.