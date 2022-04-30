«أولي أولي».. عيدية لزائري متحف القمر في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يعود متحف القمر ليقدم تجربة (أولي أولي) في عيد الفطر، في الفترة ما بين 29 أبريل و 8 مايو، ويتيح هذا الحدث للعائلات تجربة رهبة القمر في عرض ساحر، حيث يرحب المتحف بجميع الأطفال والبالغين على حد سواء، ليتمكنوا من الاقتراب من هذه النسخة التفصيلية للقمر التي يبلغ ارتفاعها 5 أمتار، والتي أنشأها الفنان المشهور عالمياً لوك جيرام.

وسيعود المعرض المتنقل الذي تم تقديمه في أكثر من 30 دولة بما في ذلك إنجلترا ولاتفيا والهند وبلجيكا وأستراليا، والآن إلى متحف القمر في منطقة القوز بدبي، والذي يضمّ ثمانية معارض تجمع ما بين التعلم والترفيه، وتقدّم كل صالة تجربةً حسية متميزة، وقد تمّ تجهيزها بالمعدات المبتكرة العصرية والفنون الرائعة المستوحاة من أفكار لعلماء نفسيين وفنانين وخبراء في هذا المجال.

وتضمّ الصالات أكثر من 40 نشاطاً تفاعلياً يستمتع به الأطفال، حيث يستمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عاماً بأروع الأوقات، كما يمضي الأطفال المستكشفون بطبيعتهم أمتع الأوقات أثناء البحث عن الديناصورات في المتحف المصمّم لينمّي مخيلتهم وأفاقهم. وتقدم تجربة (أولي أولي) أيضاً تذاكر عائلية محدودة لتتمكن الأسر من الاحتفال بالعيد مع هذا المعرض الرائع.