مصر .. الكشف عن أنواع إندومي الممنوعة من التداول

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بغرفة الإسكندرية المصرية، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت خطابًا موجهًا لجميع التجار بعدم بيع أو تداول عدد من أصناف "اندومي" في الأسواق.

وأوضح المنوفي، أنه طبقًا لخطاب الهيئة، فإن الأنواع الممنوعة من التداول حفاظًا على سلامة المواطنين، هي جميع نكهات الشطة، وطعم فراخ متبله خاص 75 غراماً، وأكواب خضار 65 غراماً، وفقا لصدى البلد.

وكانت هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، كانت قد قررت في وقت سابق بسحب عينات من منتجات اندومي للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر، ضمن حملات الهيئة في سياق دورها المخولة له للحفاظ على صحة المواطنين.

من جهته كان المنوفي قد صرح بداية شهر ابريل إن شركة إندومي جمعت المنتجات القديمة من محلات السوبر ماركت والتجزئة دون ابداء أي أسباب، وادعت الشركة في بيان لاحق أن القرار كان لتغيير شكل عبوة المنتج.