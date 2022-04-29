حالة نادرة لا تعيش طويلاً .. طفل يولد برأسين و3 أذرع في الهند

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت منطقة راتلام بولاية ماديا براديش الهندية، يوم الأربعاء، ولادة طفل برأسين وثلاثة أذرع، حيث وضع في وحدة العناية المركزة (ICU) في قسم طب الأطفال.

وقال براغيش لاهوتي، الطبيب المشرف على علاج الطفل الذي يزن حوالي 3 كغ: "هذا هو الطفل الأول للزوجين"، مضيفا "إنها حالة نادرة، وحياتهما ليست طويلة جدًا"، بحسب موقع "timesnownews" الهندي.

وأوضح الطبيب أن "الجزء العلوي من جسم الطفل مشترك. ولدى الطفل حبلين شوكيين ومعدة واحدة. وهي حالة معقدة للغاية"، مشيرا إلى أن الطفل يعاني من حالة نادرة تسمى "باراباغوس ديسيفالوس".

وتعد هذه الحالة شكلا نادرا من التوأمة الجزئية برأسين جنبا إلى جنب على جذع واحد، حيث لا تولد معظم تلك التوائم وهي على قيد الحياة، أو قد تفقد فرصتها في النجاة بعد الولادة بفترة وجيزة إذا استمرت الحالة، فيما لم ينج منهم إلا عدد قليل جدا حتى سن الرشد.

وكانت قد ولدت الشهر الماضي في إسباينا، طفلة توأم بعملية قيصرية مع بقاء الكيس الأمنيوسي سليما، وهو الكيس المملوء بالسوائل والذي يحمل الجنين في الرحم، في حدث نادر قيل إنه "واحد من كل 80.000".

وتسمى هذه الحالة النادرة أيضا بالولادة المحجبة، ولكنها تُعرف أيضًا بولادة "حورية البحر"، ويحدث ذلك عندما يولد الطفل داخل كيس سلوي سليم، والذي يتمزق عادة عندما تدخل المرأة في المخاض.