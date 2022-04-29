يستغرق 30 دقيقة .. يخلع أسنان الجثث للحصول على المال

المصدر: وكالات

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اعتقلت شبكة أمن الدولة "أوسون" في نيجيريا، التي تحمل الاسم الرمزي "أموتكون"، المشتبه به، أفيز أودوسانيا، 33 عامًا، في خلع أسنان جثث الموتى في مقبرة لغرض القيام بطقوس للحصول على المال.

واعترف أفيز، الذي عرض في قيادة أموتكون في منطقة سابو، يوم الأربعاء، أنه بدأ بحثه عن طقوس المال في عام 2016، لكنه فشل مرتين بعد خلع أسنان من جسدين مختلفين في ساغامو، مشيرا إلى أن الجثتين اللتين أجلاهما في وقت سابق، كانتا في أوقات مختلفة بين عامي 2016 و2020، لكن تم القبض عليه بعد المحاولة الثالثة في مقبرة إليشا، بحسب موقع "vanguardngr".

وفقا له: "تم القبض عليّ بعد أن قمت بإجلاء جثة في مقبرة في إليشا والتي أردت استخدامها في طقوس المال. لقد قمت بإجلاء الجثث منذ عام 2016 وأزيل أجزاءها لأغراض طقوس المال لكن الطقوس فشلت"، مضيفا: "قمت بإجلاء الجثث في ساغامو بولاية أوجون ولكن تم القبض عليّ في أوسون أثناء محاولتي نزع سن إحدى الجثث".

وقال أفيز: "يستغرق الأمر حوالي 30 دقيقة لإزالة السن من الجثة، ليستغرق الأمر وقتا أقل في تجربتي السابقة"، ناصحًا الشباب الآخرين الذين يحاولون المغامرة في طقوس المال بالكف عنها "لأنها ليست حقيقية".

وسيتم تسليم المشتبه فيه إلى الأمن التقليدي لمحاكمته.