القمر الأسود .. العالم يشهد حدوث ظاهرة فلكية نادرة في رمضان

المصدر: وكالات

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يشهد العالم، يوم غد السبت، حدوث ظاهرة فلكية نادرة تدعى بـ"القمر الأسود"، ويرافقها كسوف جزئي للشمس.

وبحسب موقع "space"، سيحدث نوع نادر من كسوف الشمس يوم السبت 30 أبريل، نهاية شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال، أي قبل عيد الفطر المبارك.

ما هي ظاهرة القمر الأسود؟

ووفقا لموقع "TimeandDate.com"، يحدث ما يسمى بظهور القمر الجديد خلال شهر ميلادي واحد، عندما يكون القمر في الظل بالكامل من منظور الأرض، وهو المحاذاة الوحيدة التي يمكن أن يحدث خلالها كسوف الشمس، حيث يمر القمر لفترة وجيزة عبر جزء من الشمس من منظور الأرض.

وستشهد أجزاء من القارة القطبية الجنوبية والجزء الجنوبي لأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي الكسوف الجزئي للشمس، حيث يمكن رؤية الحدث بالعين المجردة.

كما سيكون العالم على موعد أيضا مع اللقاء السنوي لكوكبي الزهرة والمشتري هذا العام، غدا السبت في 30 أبريل.