الرائي الخضيري: شروط رؤية هلال شوال مساء السبت غير متحققة لسببين

المصدر: البيان

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أكد الفلكي والرائي السعودي عبدالله الخضيري، أن شروط رؤية هلال شوال - الشرعية والعلمية - غير متحققة مساء السبت لسببين، مشيراً إلى أن الهلال سيغرب قبل الشمس بـ 16دقيقة، وأن الاقتران المركزي بين الشمس بالقمر سيكون قبيل منتصف الليل الساعة 11:28 م، مما يعني عدم وجود الهلال في الأفق عند غروب الشمس.

وتفصيلاً، قال "الخضيري": هلال شهر شوال لهذا العام شبيه إلى حد ما بهلال شهر شوال العام الماضي، حيث يجتمع الأمران في عدم تحقق الغروب بعد الشمس، والاقتران قبل غروبها، ونظراً لدرجة شروق الشمس ودرجة غروبها ومسيرها في القبة السماوية والذي يقل مسار القمر عنها بمدة 22ث : 16د، حيث تقطع الشمس ما يقارب من 212 درجة والذي يكون القمر قد احتجب تحت الأفق ب 33 : 3 درجة تقريباً بعد غروب الشمس مباشرة لهذا لن يرى الهلال. وفقا لصحيفة سبق السعودية.

وأضاف: "سيشرق القمر يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 أبريل الساعة الخامسة وست دقائق (06 : 5) إن شاء الله تعالى، قبل شروق الشمس بـ 17دقيقة، حيث تشرق الشمس الساعة (23 : 5) عند درجة 73 شمال الشرق".

وتابع: "سيغرب القمر مساء السبت قبل الشمس بنحو 16دقيقة في موقع المرصد بحوطة سدير في السعودية، وسيكون وضع القمر وقت غروب الشمس تحت الأفق بـ(33 , 3 درجات وثلث تقريبًا).

وأردف: "سيحدث كسوف للشمس - غير مشاهد في الوطن العربي - وقت الاقتران المركزي والذي سيحدث إن شاء الله الساعة11:28، وبناءً عليه فشروط دخول الشهر العلمية والشرعية غير متحققة مساء السبت، والله أعلم".