كلاب تهاجم طفلة وتنهش جسدها بطريقة مروعة في السعودية

المصدر: البيان

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تعرضت طفلة عمرها 7 سنوات أثناء توجهها للتسوق بسوق جازان الداخلي، للاعتداء من قبل كلاب ضالة متواجدة في مواقف السوق.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن والد الطفلة عرفات إبراهيم زيلع قوله إن طفلته ألين كانت رفقة والدتها وأخواتها للتسوق في سوق جازان الداخلي، ليفاجأوا بهجوم من أحد الكلاب الموجودة قرب المواقف، ونهش جسد طفلته في فخذيها الأيمن والأيسر وسط حالة هلع من عائلتها التي حاولت تخليصها ونقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الكلاب الضالة أفسدت على ابنته وأسرته فرحة العيد بعد إصابتها وهي ترقد الآن على الفراش في المنزل، لاسيما وسط حالة العوز التي يعيشها وعائلته الذين يعتمدون على ما يعود

عليهم من دخل الضمان الاجتماعي.

وعبر والد الطفلة عن أمنيته أن تتلقى ابنته العناية اللازمة ويتم التعامل مع الكلاب الضالة في الموقع لدرء خطرها عن الآخرين.