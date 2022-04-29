كادت تحدث الكارثة.. انهيار سقف مسجد بالكويت أثناء صلاة التراويح "فيديو"

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو يظهر انهياراً جزئياً في سقف أحد المساجد خلال صلاة التراويح.

وقال نشطاء إن الحادث وقع في مسجد الزبن بمنطقة الروضة التابعة لمحافظة العاصمة الكويت.

وكان المصلون يؤدون صلاة التراويح ليتفاجؤوا بانهيار جزء من ديكور سقف المسجد، الذي كاد يسقط على رؤوسهم.

وأفادت مصادر محلية بأنه لم يصب أي مصل بأذى جراء الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة أعمال صيانة سقف المسجد.

وتشهد مساجد الكويت ازدحاما خلال شهر رمضان لأداء صلاتي التراويح والقيام.

ويتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الكبير خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، ويتسع المسجد الذي يصنف من الأكبر في الكويت، لـ 35 ألف مصل.