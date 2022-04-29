بالفيديو.. كعكة عيد ميلاد تعود لصاحبتها بعد 77 عاماً من تناولها

المصدر: البيان

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أعاد الجيش الأمريكي كعكة عيد ميلاد تناولها أفراده عندما دخلوا بلدة إيطالية خلال إحدى المعارك الأخيرة في الحرب العالمية الثانية. وذلك ضمن حفل بسيط نظمه الجيش للاحتفاء خصيصاً بالمناسبة.

وزين الجيش الأمريكي كعكة عيد الميلاد بعبارات "عيد ميلاد سعيد" باللغتين الإيطالية والإنجليزية، وأهداها للسيدة ميري ميون، التي ستحتفل بعيد ميلادها التسعين، اليوم، ذرفت الدموع عندما تلقت الكعكة في حفل أقيم في فيتشنزا، شمال غرب البندقية. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

ويصادف هذا الحدث الذكرى السنوية لليوم الذي شقت فيه فرقة المشاة الثامنة والثمانين طريقها إلى المدينة في 28 أبريل 1945.

ووفقا للجيش الأمريكي، أمضت ميون تلك الليلة مع والدتها مختبئة في علية مزرعتهم في قرية سان بيترو القريبة، وكان الجنود الألمان المنسحبون يطلقون النار على المنزل، وعندما استيقظت ميون في صباح يوم عيد ميلادها الثالث عشر، كان الجنود الأميركيون قريبون من المنطقة.

وقالت حامية الجيش الأمريكي في إيطاليا إن والدة ميون أعدت لها كعكة عيد ميلاد وتركتها على حافة النافذة لتبرد، لكنها اختفت - على ما يبدو من قبل الجنود الأمريكيين الجياع الذين استقبلهم المواطنون الإيطاليون أثناء دخولهم فيتشنزا على طول الطريق الرئيسي.

وبدت ميون مندهشة من إعادة الجنود الأمريكيين الكعكة بعد 77 عامًا، وشعرت بالسعادة الغامرة عندما غنى حشد صغير يضم قادة أميركيين ومسؤولين إيطاليين "عيد ميلاد سعيد".

وقالت ميون، وفقا للجيش الأمريكي: "الجمعة، سنأكل تلك الحلوى مع جميع أفراد عائلتي لتعيد إلي ذكرى هذا اليوم الرائع الذي لن أنساه أبدا".