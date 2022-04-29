"ليغو العملاق".. قاعدة تجارب نيوترينو قيد الإنجاز في الصين

المصدر: البيان

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أعلن معهد فيزياء الطاقة العالية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم يوم 26 أبريل الجاري عن أن قاعدة تجارب نيوترينو، التي تحظى باهتمام كبير، قيد البناء على عمق 700 متر تحت أرض جبل داشي في مدينة جيانغمن بمقاطعة قوانغدونغ في الوقت الراهن، وتعرف هذه المعدات العلمية الضخمة أيضًا باسم"ليغو العملاق"، بحسب صحيفة الشعب الصينية.

يذكر أن تجارب نيوترينو بجيانغمن هي ثاني مشروع تجريبي واسع النطاق للنيوترينو تقيمه الصين. ويهدف إلى قياس تسلسل كتلة النيوترينو.

وبعد إكمال بناء قاعة التجارب، ستصبح "أهم ثلاث تجارب نيوترينو العالمية"، جنبا إلى جنب مع المرافق التجريبية للنيوترينو في اليابان والولايات المتحدة.