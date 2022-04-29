عرض رائع لكوكبي الزهرة والمشتري فجر غدٍ

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقترب موعد اللقاء السنوي لكوكبي الزهرة والمشتري هذا العام، والذي سيشهده العالم غدا 30 أبريل.

وسيظهر الكوكبان بالقرب من بعضهما بعضا، غدا السبت، حيث يلتقي كوكب الزهرة بدرجة 0.2 جنوب كوكب المشتري وأقماره الأربعة، وبحلول الأول من مايو، ستكمل الكواكب مسارها وكأنها تبتعد عن الأرض، بحسب "cnn".

ووفقا لأستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة رايس في هيوستن، باتريك هارتيغان، فإن اقتران كوكبي الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويا، لكن هذا العام سيبدو الكوكبان أقرب بكثير مما هما عليه في العادة.

ويمكن مشاهدة هذا الحدث اللطيف دون الحاجة إلى تلسكوب، حيث يشير هارتيغان إلى أن "كوكب الزهرة والمشتري هما عادةً أكثر الكواكب لمعانا في السماء، لذا يمكنهما تقديم عرض رائع عندما يكونان في حالة ارتباط وثيق. إنه مشهد جميل ويسهل على الجميع رؤيته".

وسيشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية هذا العرض الراقص، فجر يوم 30 أبريل، فيما يمكن للنصف الجنوبي متابعته في الأول من مايو، وفقًا لهارتيغان.