حريق يلتهم مصنع غزل ونسيج في مصر (فيديو)

المصدر: البيان

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التهم حريق هائل شب اليوم مصنع غزل ونسيج في مصر.

وذكر موقع "مصراوي" الإخباري أن المصنع المتضرر تابع لشركة الغزل والنسيج في كرداسة بمحافظة الجيزة.

وكان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت، ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء.

واستمع رجال المباحث لأقوال القائمين على المصنع، وكشفت التحريات الأولية أن المصنع مرخص ومزود بنظام إطفاء ذاتي، ومساحته تتجاوز 3 آلاف متر ومكون من 4 طوابق.

وتم نقل شخص قفز من أعلى المصنع إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط استمرار جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

متداول | حريق هائل يلتهم مصنع الغزل والنسيج في كرداسة pic.twitter.com/9OsGUoCsbn — مصراوي (@masrawy) April 28, 2022