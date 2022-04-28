دعا جيرانه على الإفطار يوم وفاته .. انتشال سعودي جرفته السيول في ينبع

المصدر: البيان

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في قصة مؤلمه تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قصة مواطن سعودي توفي غرقاً في سيول منطقة رخو بمحافظة ينبع.

فقد تحدث ناشطون أن المتوفى دعا جيرانه إلى مائدة الإفطار في منزله، مساء أمس الأربعاء، إلا أنه توفي غريقاً قبل الإفطار، بعد أن جرفته سيول وادي رخو، وفق ما نشرته العربية.

وتداول مستخدمو التواصل مقطعا مصورا خلال عثور فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع على الجثمان، وذلك بمساعدة عدد من المواطنين المتطوعين.

وبدأت القصة عندما تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغاً عصر أمس، يفيد بسقوط شخص في سيول رخو، بعد هطول أمطار غزيرة ملأت الشعاب والأودية، وذلك قبل انتشاله متوفى بعد بحث استمر لساعات.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نوه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، بالإضافة لمرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.