ما حكم زيارة القبور في العيد؟

المصدر: البيان

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كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي مصر، عن الحكم الشرعي المتعلِّق بزيارة القبور في العيد.

وأوضح عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد ما ينهى عن زيارة المقابر في العيد.

واشترط لجوز الزيارة ألا تحوَّل فرح العيد إلى حزن وتقتل السعادة في قلوب الزائرين.

وتحدَّث عن صلاة العيد قائلاً إنها فرض كفاية، مشيراً إلى أنه لو فعلها البعض سقط على الإثم عن الآخرين.

وأضاف: «صلاة العيد سنَّة مؤكدة، وولي الأمر هو المسؤول عن تحديد مكان الصلاة سواء كان مسجداً أو ساحة».